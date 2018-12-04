В Екатеринбурге выбрали концепцию благоустройства улицы Толмачева

11:15 | 7.12.2018

tourister.ru

Победителем конкурса по разработке дизайн-концепции улицы Толмачева от проспекта Ленина до улицы Малышева стал архитектор Артем Пискунов, итоги огласили на форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Второе место у ООО «Архитектурная студия «Рок», третье – у консорциума «ПРОЕКТ РЕКА».



Согласно победившему проекту, улицу Толмачева сделают преимущественно пешеходной, с возможностью заезда автомобилей на парковки и во дворы. Также будет пересмотрен баланс между автомобильным трафиком и пешеходным движением в пользу пешеходов. Кроме того, проект предусматривает благоустройство территории с акцентом на модернистской архитектуре кинотеатра «Салют».