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10:46 | 7.12.2018
Ольга Глацких заявила, что не собирается добровольно уходить в отставку
«Считаю, что те дела, которые были направлены на молодежь Свердловской области и которые были созданы вновь с моим приходом, с формированием департамента и его созданием, мне совесть и человеческий фактор не позволяют бросить. Бросить около четырех тысяч вовлеченных в наши мероприятия ребят? Даже за время моего отсутствия в течение этого месяца уже три проекта не реализовались, которые должны были быть запущены, и с этой историей, пока я отстранена, идет проверка, реализации нет. Причем федеральных проектов, которые реализует вся страна», – сказала Глацких.
Также чиновница еще раз извинилась за свое высказывание.
«Ну ляпнула, понимаете? Уже столько раз говорилось, что имелось в виду, как говорилось, что затронуло большое количество людей, которые близко к сердцу восприняли эту фразу. Я извиняюсь и уже извинилась. Я не только чиновник, но и обыкновенный человек», – заявила Глацких.
Напомним, ранее во время визита в Кировград Ольга Глацких заявила: «На сегодняшний день получилось так, что у молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать».
Глацких временно отстранили от должности. Сейчас обязанности главы департамента выполняет доцент Уральского федерального университета Олег Гущин.
© «Вечерние Ведомости»
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