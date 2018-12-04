Под Екатеринбургом сгорел садовый дом

10:14 | 7.12.2018

neva.today

Минувшей ночью под Екатеринбургом, в районе железнодорожной станции Огородная, в садовом товариществе сгорел дом, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00:37. В тушении были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава.



«На площади 36 кв. м сгорел садовый дом. В 00:53 огонь локализован, в 00:59 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:46», – говорится в сообщении.