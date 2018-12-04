В Дегтярске задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на магазины

09:59 | 7.12.2018

В Дегтярске полиция задержала ранее судимого 44-летнего местного жителя. Его подозревают в двух разбойных нападениях на магазины.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, преступления были совершены в торговых точках на улицах Исток и Клубной. По словам продавцов, мужчина, угрожая ножом, похитил из касс денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела. Задержанный признался в совершении нападений.