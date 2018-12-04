Ночью на улице Родонитовой сгорел автомобиль Chevrolet

09:18 | 7.12.2018

Минувшей ночью на улице Родонитовой в Екатеринбурге загорелся автомобиль Chevrolet. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 03:23.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, к месту пожара выезжали две единицы техники, девять человек личного состава. Машина сгорела.