Александр Устинов обжаловал решение о своем аресте

00:28 | 7.12.2018

Фото с личной страницы Александра Устинова в «Фейсбуке»

Автор Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александр Устинов, задержанный сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области, обжаловал решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о своем аресте. Апелляционная жалоба будет рассмотрена завтра, 7 декабря, в Свердловском областном суде. Её рассмотрение поручено судье Ольге Дыбковой, которая ранее была судьей Ленинского райсуда. Начало заседания назначено на 14:30 на 5 этаже в зале №25.



Напомним, что Александр Устинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 29 ноября около гостиницы «Хаятт» в Екатеринбурге сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области при оперативном сопровождении ФСБ РФ. Обсуждается, что за его задержанием стоит генерал-полковник в отставке Михаил Кийко, про которого, по версии следствия, на подконтрольных группе Устинова информресурсах размещались порочащие и не соответствующие действительности данные.



По данным издания, сообщники Устинова Иван Бесценных и программист Антон Старк пошли в «расклад» и стали сотрудничать со следствием, рассказав обо всех эпизодах своей совместной деятельности в подробностях, с указанием сумм и фамилий.