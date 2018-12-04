Из-за пожара в Белокаменном пострадали люди

19:19 | 6.12.2018

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Свердловской области в посёлке Белокаменный на улице Ключевая загорелся жилой дом. Огонь охватил 40 квадратных метров, повредил кровлю, стены и домашнее имущество. Есть пострадавшие.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что на месте ЧП работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.



Причины возгорания в настоящее время выясняются. Точной информации о состоянии пострадавших нет.