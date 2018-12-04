Первая детская комната на концертной площадке появится в Екатеринбурге в ЦК «Урал»

19:02 | 6.12.2018

Фото: E1.RU

В Екатеринбурге в центре культуры «Урал» откроют детскую комнату, и уже завтра, 7 декабря, зрители смогут оставить там своих малышей на время концерта «Другого Оркестра».



Пока взрослые наслаждаются музыкой, ребёнок будет интересно проводить время с воспитателями, играть, рисовать и собирать домики из мягких модульных блоков.



Такая комната станет первой в Екатеринбурге. На других концертных площадках возможности оставлять детей нет.