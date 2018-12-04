Александр Проханов предложил создать общество «уральской мечты»

Сегодня, 6 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с писателем, председателем Изборского клуба Александром Прохановым. Публицист, автор программы «В поисках русской мечты» поделился с главой Среднего Урала идеей сформулировать уральскую мечту и создать общество «уральской мечты».«В уральской мечте труд занимает одно из главных мест, потому что это труд на заводах, которые являются не градообразующими, а государствообразующими заводами. Урал – это такое огромное заводище между полюсом и экватором, который постоянно производит государство российское», – сказал писатель.Александр Проханов намерен обсудить свою идею с политической элитой Урала, бизнес-сообществом, историками и философами.«Я надеюсь, что здесь возникнет если не школа или академия русской мечты, то кружок как минимум», – отметил Проханов.