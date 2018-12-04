В Екатеринбурге запустили горячую линию по приему детей в первый класс

17:18 | 6.12.2018

Сегодня в Екатеринбурге начала работать горячая линия по вопросам записи детей в первые классы. Узнать необходимую информацию можно по телефонам:



Верх-Исетский район: +7 (343) 304-12-64 (Наталья Михайловна Рыбалко);



Железнодорожный район: +7 (343) 370-51-76 (Елена Владимировна Старикова);



Кировский район: +7 (343) 375-64-57 (Марина Владимировна Карова);



Ленинский район: +7 (343) 376-36-27 (Ольга Анатольевна Коржановская);



Октябрьский район: +7 (343) 261-63-74 (Ирина Николаевна Цуп);



Орджоникидзевский район: +7 (343) 304-12-57 (Наталья Александровна Юрочкина);



Чкаловский район: +7 (343) 210-26-65 (Светлана Петровна Тараканова).



Горячая линия будет работать по будням до 21 декабря. Напомним, что в этом году изменены сроки подачи заявления для записи детей в первый класс. С 15 декабря по 23 января будет идти прием детей, имеющих право на получение мест во внеочередном или первоочередном порядке и проживающих на закрепленной территории. С 1 февраля до 30 июня – срок приема детей, проживающих на закрепленной территории. С 1 июля до 5 сентября пройдет запись детей, не проживающих на закрепленной территории.