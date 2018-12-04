Архитектор бюро Zaha Hadid Architects прокомментировал скандал со сносом дома ради филармонии в Екатеринбурге

16:34 | 6.12.2018

«Комсомольская правда – Урал»

В британском архитектурном бюро Zaha Hadid Architects, разрабатывающем проект строительства нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге, знали, что для реализации проекта необходимо снести дом на Карла Либкнехта, 40, но не знали, что дом жилой, сообщил архитектор бюро Кристос Пассас на строительном форуме 100+ Russia.



«Да, мы знали, что там есть здание, но понятия не имели, что оно жилое. Заказчики нас об этом не предупреждали. Здание принадлежало Свердловской области, и мы не думали, что с ним возникнут какие-то проблемы. Перед нами стояла задача спроектировать место, которое стало бы центром притяжения для жителей Екатеринбурга. Основная сложность при проектировке состояла в том, чтобы создать современные места и пространства для музыкантов и зрителей филармонии», – цитирует архитектора «Комсомольская правда – Урал».



Кристос Пассас добавил, что на разработку проекта уйдет еще порядка 6–10 месяцев.



Напомним, что, согласно проекту, для строительства нового зала филармонии необходим снос пятиэтажного дома, в котором живут 37 человек, и вырубка части сада Вайнера. Жители дома выступили против сноса. Ранее прокуратура вынесла городской администрации официальное предупреждение: ведомство не нашло оснований для сноса жилого дома ради культурного учреждения.