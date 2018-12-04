В Кольцово у семьи, вылетавшей в Камбоджу, изъяли 30 тысяч долларов

15:45 | 6.12.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Семья из трех человек направлялась на отдых в Камбоджу. С собой у них было 60 тысяч долларов и 7 тысяч рублей. Так как пассажиры не задекларировали крупную денежную сумму, их задержали таможенники.



Напомним, что пассажир вне зависимости от возраста имеет право вывезти без декларирования не более 10 тысяч долларов. Поэтому у семьи изъяли 30 тысяч долларов и 7 тысяч рублей, а также оформили дела об административных правонарушениях.



«По результатам административного расследования нарушителей ждет крупный штраф и конфискация суммы превышения в полном объеме или же частично», - отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления.



Семья была вынуждена пропустить рейс и улететь отдыхать позже, с пересадкой в Москве.