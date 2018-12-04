Евгений Куйвашев поблагодарил Эдуарда Росселя за поддержку заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с членом Совета Федерации Эдуардом Росселем и обсудил с ним проекты, которые будут реализованы на Среднем Урале, в том числе создание туристического кластера «Гора Белая» и строительство «умного города» на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге.Кроме того, Куйвашев поблагодарил экс-губернатора за поддержку заявки Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025.«Мы обязательно будем реализовывать проект «Умный город» на берегу Верх-Исетского пруда. Сейчас мы готовим программу поэтапного освоения этого участка. Со следующего года выделим деньги на проектирование и подвод инженерной инфраструктуры к этому участку», – сказал Куйвашев.Эдуард Россель также отметил роль губернатора Куйвашева в продвижении заявки на ЭКСПО.«Благодаря заявке обязательно здесь появятся новые инвесторы, будут созданы новые предприятия. Проведена колоссальная работа. Это бесценный опыт», – отметил Россель.Напомним, что Екатеринбург претендовал на проведение Всемирной выставки в 2025 году, но по результатам голосования уступил японской Осаке.