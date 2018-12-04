Депутат Госдумы рассказал президенту ОАО «РЖД» о своем расследовании о налоговых льготах для «ФГК»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин на заседании комитета по транспорту и строительству озвучил президенту ОАО «РЖД» Олегу Белозерову ситуацию по действиям «Федеральной грузовой компании» в Свердловской области, когда фирме-посреднику вагоны дают в два раза дешевле остальных. Кроме этого, он рассказал топ-менеджеру «РЖД» о своем видении ситуации, когда, по его мнению, действиями «ФГК» был нанесен 1,5-миллиардный ущерб бюджету Свердловской области. Данной теме Дмитрий Ионин даже посвятил пресс-конференцию, которая состоялась в Екатеринбурге 3 декабря.По словам Дмитрия Ионина, первое лицо «РЖД» владеет информацией о депутатском расследовании – вопрос находится на контроле совета директоров «РЖД». Дмитрий Ионин и Олег Белозеров договорились о личной встрече по этой проблеме.Напомним, что представитель партии «Справедливая Россия» в федеральном парламенте утверждает, что схема, позволявшая транспортникам существенно экономить, действовала в течение нескольких лет и связана с существенными налоговыми льготами, выделенными еще при губернаторе Мишарине ОАО «Вторая грузовая компания». За эти годы предприятие сменило название на «Федеральная грузовая компания» («ФГК»).Ионин озвучил, что существенным условием для получения налоговых льгот было обязательство «ФГК» по созданию в Свердловской области дополнительных более чем трехсот рабочих мест. Железнодорожное предприятие регулярно отчитывалось о том, что такие рабочие места в регионе были созданы, предоставляя в налоговую инспекцию соответствующие подтверждающие документы. Но, как считает Ионин, в ходе собственного депутатского расследования он пришел к выводу, что государство обманывают путем неких манипуляций с трудовыми договорами сотрудников.На повестку дня тема всплыла после того, как на станции Билимбай произошла авария на путях. Выяснилось, что в ситуации как-то замешан известный на Урале предприниматель Сергей Мазуркевич (бывший помощник депутата Госдумы Павла Дорохина), владелец компании «ТрансСибУрал».