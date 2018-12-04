В Екатеринбурге возбуждено девять уголовных дел за подделку документов при зачислении детей в школы

14:01 | 6.12.2018

пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге за период с февраля по сентябрь 2018 года возбуждено девять уголовных дел за подделку и использование заведомо подложных документов для зачисления детей в образовательные учреждения, сообщила в ходе пресс-конференции прокурор города Светлана Кузнецова.



Факты временной регистрации для зачисления детей в школы выявлены в Железнодорожном, Ленинском, Верх-Исетском, Орджоникидзевском и Кировском районах (на территории, закрепленной за МАОУ СОШ №184, №129 и №68, гимназиями №116, №155 и №70, лицеем №88).



По четырем уголовным делам уже вынесены решения: трое родителей оштрафованы на суммы до 30 тысяч рублей, одно дело прекращено в связи с деятельным раскаянием.



Отметим, что всего в Екатеринбурге было открыто 19,5 тысячи мест в первых классах.