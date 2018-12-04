Следственные органы заинтересовались вспышкой кишечной инфекции в детском саду Нижнего Тагила

13:41 | 6.12.2018

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В Нижнем Тагиле проводится доследственная проверка из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду «Радость» на улице Ермака. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, причиной заболеваемости воспитанников могли стать многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, выявленные в учреждении Роспотребнадзором.



«В период с 3 декабря 2018 года с жалобами на ухудшение состояния здоровья обратилось 15 воспитанников детского сада по улице Ермака в Нижнем Тагиле. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у детей выявлены признаки острой кишечной инфекции», – говорится в сообщении.



Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Детский сад временно закрыт.