ГИБДД проведет массовые двухдневные рейды в Свердловской области

13:24 | 6.12.2018

zab.ru

7–8 декабря на дорогах Свердловской области пройдут массовые профилактические мероприятия. Госавтоинспекция заранее выберет участки, где инспекторы будут проводить сплошные проверки водителей на состояние опьянения.



«Наряды ДПС будут дежурить на въездах и выездах из городов, а также в пригородах. В рейдах примут участие максимальное количество экипажей дорожно-патрульной службы, сотрудники специализированных рот, а также сотрудники аппарата управления ГИБДД Свердловской области», – отметили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.



Напомним, что сообщить в ГИБДД о пьяном водителе можно по телефонам 8 (343) 269-77-00, 269-77-01.