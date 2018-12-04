Свердловский облсуд оставил в силе приговор «черному лесорубу» из Первоуральска

13:05 | 6.12.2018

Свердловский областной суд оставил в силе приговор бизнесмену из Первоуральска Максиму Ездакову. В феврале этого года он был признан виновным по ч. 3 ст. 260 («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере») и п. «в» ч. 2 ст. 158 («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба»). Первоуральским городским судом ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 года с испытательным сроком на три года шесть месяцев. Ездаков обжаловал приговор, но вышестоящая инстанция оставила его без изменений. Об этом veved.ru рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.



Напомним, уголовное дело о вырубке леса под селом Новоалексеевское было одним из самых резонансных в объявленный президентом Год экологии.



По версии следствия, Ездаков из корыстных побуждений решил совершить незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. С этой целью Ездаков подыскал бригаду лесорубов. Весной 2017 года, не имея разрешительных документов, он произвел незаконную рубку 80 сосен объемом 84,54 куб. м и 5 берез объемом 3,7 куб. м. В результате преступных действий Ездакова Администрации городского округа Первоуральск был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму почти 700 тысяч рублей.



Кроме того, Ездаков, имея умысел на тайное хищение чужого имущества с целью личного обогащения, посредством руководства нанятой им бригады лесорубов произвел рубку 27 сосен на территории земельного участка, который находится по соседству с участком его матери. В результате преступных действий Ездакова потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб в сумме более 47 тысяч рублей. Изначально Ездаков заявлял потерпевшему, что готов выкупить его участок, но потом перестал выходить на связь. Мать Ездакова в ходе судебных заседаний отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.



Добавим, что уголовное дело удалось довести до конца только благодаря принципиальной позиции природоохранной прокуратуры и следственного отдела СУ СКР по Первоуральску.