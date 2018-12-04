Венедиктов считает выбор имени для аэропорта Кольцово подтасовкой

12:50 | 6.12.2018

ria.ru

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что результаты голосования по проекту «Великие имена России», по результатам которого екатеринбургскому аэропорту Кольцово присвоено имя основателя горнозаводской промышленности Акинфия Демидова, были подтасованы. По его мнению, победить должен был писатель Павел Бажов: до закрытия голосования он явно лидировал.



«Вот же шулера! Аэропорт Екатеринбурга (после закрытия голосования лидирует Павел Бажов с 41,4 тыс. голосов, Акинфий Демидов – 39,4 тыс.), однако вдруг итоги уже после: Бажов – 43 тыс., Демидов – 48 тыс. И это все, что вы должны были знать об организаторах этого жульничества», – написал Венедиктов в своем телеграм-канале.



Напомним, что, согласно результатам конкурса, Акинфий Демидов набрал 36 % голосов, Павел Бажов – 32 %, а Георгий Жуков – 30 %.