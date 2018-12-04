Посол Великобритании в России встретился с Евгением Ройзманом. График мероприятий дипломата в уральской столице

11:25 | 6.12.2018

Накануне вечером, 5 декабря, в резиденции Генерального консула Великобритании в Екатеринбурге прошел традиционный «Рождественский прием», который посетил посол Великобритании в России Лори Бристоу. Подобное мероприятие проходят ежегодно, на них, приглашаются люди, с которыми британцы активно работают в Уральском регионе. По данным издания, вчерашнюю встречу посетил экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.



Кроме этого, сегодня у Лори Бристоу утром также была запланирована личная встреча с Ройзманом в неформальной обстановке в формате один на один. После этого в планах было посещение «Ельцин-Центра» для проведения неформальной встречи с директором музея, а затем – встреча с председателем УрО РАН Чарушиным с целью обсуждения перспектив сотрудничества в формате гуманитарного и научного обмена.



По некоторым данным, организацией визита дипломата занимается старший консультант отдела политики, прессы и связей с общественностью генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге Елена Чеснокова. Ранее её фамилия упоминалась в скандале по факту якобы нарушения международного законодательства. Сообщалось, что Чеснокова осуществляет несовместимую с её статусом деятельность и выполняет функции консульского должностного лица, которым она не является.



Выбор сотрудником британской дипмиссии для общения оппозиционных политиков и представителей СМИ вероятно, неслучаен. Иностранное внешнеполитическое ведомство, не смущаясь высокой вероятности субъективного искажения информации, заинтересовано в получении негативных оценок о российских региональных событиях с целью дальнейшей дискредитации России на международной арене.



Напомним, что 20 ноября Екатеринбург посетила заместитель посла Линдси Сколл. В ходе визита дипломат приняла участие во встрече с представителями общественных организаций региона с весьма сомнительной репутацией, такими как «Мемориал», «Сутяжник», «Ресурсный центр ЛГБТИ». Данная встреча дает примерное представление о том, какой круг людей входит число лиц, с которыми сотрудничает британская дипмиссия.





