В Нижнем Тагиле из-за кишечной инфекции временно закрыли детский сад

11:12 | 6.12.2018

qostanay.tv

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в МАДОУ Детский сад «Радость» №7 на улице Ермака в Нижнем Тагиле. Основанием стала информация о заболевании воспитанников острой кишечной инфекцией. Отметим, что диагноз предварительный.



«Отобран материал для лабораторных исследований (вода, пища, дезсредства, смывы с объектов внешней среды), в детском саду усилен дезинфекционный режим, обследован персонал ДОУ и организатора питания ООО «ОМС-Лечебное питание», - говрится в сообщении пресс-службы Упарвления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, что стало причиной приостановления работы детского сада. Эпидрасследование продолжается.