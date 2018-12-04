Строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни может начаться уже весной

10:56 | 6.12.2018

Фото: ugmk.com

В апреле-мае планируется начать строительство ледовой арены в центре Екатеринбурга, на месте снесенной телебашни, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора АО «Ледовая арена» Данила Крицкого. Сейчас идет разработка проектной документации.



«Предварительно, начало строительства - апрель-май 2019 года. В принципе, уверенность есть, что начнем. Но это будут подготовительные работы, обустройство строительной площадки, вынос сетей и прочее. Пока ориентировочный срок строительства - 2,5 года, но он может быть уточнен по результатам разработки проектной документации», - сказал Данил Крицкий.



Напомним, что будущая ледовая арена запроектирована для 11 видов спорта, в том числе хоккея, фигурного катания, гандбола, мини-футбола, бокса, единоборств. Также арена станет площадкой для концертов максимальной вместимостью 15 тысяч зрителей.