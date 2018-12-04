Бывшего главу Верхнего Тагила обвиняют в халатности

10:20 | 6.12.2018

eanews.ru

Бывший глава городского округа Верхний Тагил Свердловской области Сергей Калинин предстанет перед судом по обвинению в халатности. Расследование завершено, дело передано в суд.



По версии следствия, в 2016–2017 годах глава муниципалитета принял и оплатил часть фактически не выполненных работ в рамках муниципального контракта на строительство детского сада.



«В частности, за счет бюджетных средств были оплачены не установленные в детсаду духовые шкафы, а также малые архитектурные формы, которые должны были быть возведены на территории дошкольного учреждения», – говорится в сообщении.



Ущерб от действий Калинина составил порядка 15 млн рублей.