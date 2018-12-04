Жительница Нижнего Тагила взыскала с застройщика более 1,7 млн рублей

09:59 | 6.12.2018

stepup.press

Жительница Нижнего Тагила заключила с ООО «СУ-1» договор о долевом строительстве дома в границе улиц Тимирязева – Ильича – Чайковского и вложила 1 млн рублей. Квартиру площадью 51,8 кв. м женщине должны были передать в конце 2017 года, но этого не произошло, и тогда свердловчанка решила расторгнуть договор, но в компании ей отказали.



«На момент обращения заявительницы в прокуратуру застройщиком обязательства были нарушены более чем на два месяца, квартира заявительнице не была передана, жилой дом не сдан в эксплуатацию», – отмечают в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Прокурор в интересах заявительницы обратился в суд. В итоге с застройщика взыскали 1 млн рублей, который вкладывала тагильчанка, 500 тысяч рублей – штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке, а также более 250 тысяч рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами.