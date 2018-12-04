В Свердловской области снизилось количество штрафов за пьяное вождение

09:33 | 6.12.2018

В УФССП России по Свердловской области отмечают: в 2018 году в регионе снизилось количество штрафов за пьяное вождение.



Так, в службу судебных приставов поступило 6 620 постановлений об административном правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и 2 331 постановление об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В 2017 году постановлений поступило 7 616 и 2 005 соответственно.



По постановлениям 2018 года с нарушителей будет взыскано порядка 270 млн рублей.



«Взыскание осложняется тем, что должник, как правило, с получением административного штрафа значительной суммы лишается также и права на управление транспортным средством сроком от полутора до двух лет, а следовательно, уплату штрафа производит по истечении этого срока», – добавили в пресс-службе УФССП по региону.