Ночью произошел пожар в общежитии на улице Войкова

09:11 | 6.12.2018

Минувшей ночью произошел пожар в здании общежития Екатеринбургского экономико-технологического колледжа на улице Войкова. Информация поступила в центральный пункт пожарной связи в 00:35.



До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Возгорание в шахте дымоудаления оперативно потушил персонал общежития.



«К месту были направлены три единицы техники и 12 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.