ФК «Урал» на выезде сыграл вничью с командой «Спартак»

Сегодня, 5 декабря, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в Москве провёл встречу с местным «Спартаком». Игра шла на равных и завершилась ничьей - 1:1.В составе московской команды сегодня отличился Софьян Ханни. Автором единственного гола среди свердловчан стал Владимир Ильин.Напомним, следующий матч «Урал» проведём в Москве на стадионе «Арена Химки» с командой «Динамо» 9 декабря.