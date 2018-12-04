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23:48 | 5.12.2018
Фото: skyscrapercity
На Аляске нашли точно такую же краснознамённую группу, которую власти Екатеринбурга варварски снесли зимой 2013-го
Эта композиция расположена на входе в музей изобразительного искусства в городе Анкоридж. Скульптура удивительно похожа на краснознамённую группу с Орденом Ленина, которая до 2013 года органично смотрелась на городских пейзажах Екатеринбурга и была символом Плотинки и проспекта Ленина. В американском штате конструкция из ярко-красных шпилей носит название «Кристаллическая решетка».
Согласно информации на сайте музея, алюминиевая скульптура сделана в 1985 году известным деятелем искусства в штате Аляска Робертом Пфиценмайером. Он также работал профессором в престижной школе искусств Парсонс и других учебных заведениях.
На сайте музея «геометрический дизайн» объект сравнивают с «геологическими образованиями минеральных кристаллов».
«Насыщенный красный цвет был выбран, чтобы контрастировать с белым снегом и темным небом на Аляске зимой», — написано на сайте музея.
Напомним, Краснознамённая группа украшала центр Свердловска и Екатеринбурга ровно 40 лет. Столица Урала стала первым тыловым городом СССР, который удостоился высшей государственной награды за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Краснознамённая группа была варварски снесена городскими властями Екатеринбурга в январе 2013 года и до сих пор не восстановлена.
Однако за возвращение памятника высказывались тогда сотни тысячи горожан. В том числе, идею возвращения монумента одобряли и члены общественной палаты.
«Я бы вернул Краснознаменную группу. Это наша история, история нашего города, нашей области. История многих наших людей. Почему нет? Зачем забывать свою историю, какая бы она ни была?» — заявил общественник.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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