Учёные из Екатеринбурга доказали: сибирские единороги действительно жили и даже застали первобытных людей

23:10 | 5.12.2018

Фото: animal journal

Ученые из екатеринбургского Института экологии и растений Уральского отделения РАН доказали, что сибирские единороги действительно существовали и даже успели увидеть первых на земле людей.



Рог этих животных рос на лбу, в отличие от носорожьего рога, который располагается на носу, и был длиной до одного метра. Гигантские травоядные были размером с мамонтов и весили почти четыре тонны. Благодаря найденному в пещере на Урале гигантскому зубу вымершего животного учёным по результатам изотопного анализа удалось установить, что сибирские единороги вымерли не ранее 35 тысяч лет назад, что даёт основание полагать: неандертальцы — самые ранние предки человека — успели застать огромных животных.