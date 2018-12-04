«Кина не будет»: Минприроды расторгло контракт с фирмой, которая должна была облагородить Шарташ

22:26 | 5.12.2018

Фото: oblgazeta

Министерство природы Свердловской области в одностороннем порядке расторгло договор с подрядчиком благоустройства берега Шарташа. Компания «Урал Инжиниринг» должна была приступить к строительству новых велодорожек и прочих рекреационных сооружений ещё 1 ноября, но сегодня от подрядчика ни слуху ни духу.



На этом фирма потеряла, ни много ни мало, 331 миллион рублей. Ещё до 31 декабря компания бодра была подготовить рабочую документацию, согласовать программу изысканий, подготовить график выполнения работ и оборудовать стройплощадку. Старт работ, согласно документам, должен был начаться 1 ноября. Вследствие молчаливого невыполнения обязанностей подрядчика региональное ведомство и расторгало в договор. Изменения уже вступили в силу.



Компания «Урал Инжиниринг» должна была реконструировать берег Шарташа по проекту «Уралдортехнологии». Подрядчику предстояло оборудовать 8 километров велосипедных дорожек и соорудить множество тематических рекреационных зон —каждая для определённого возраста.



Закончить работы на Шарташе планировали не позднее 20 декабря 2020 года