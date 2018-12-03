На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле утонул танк, погиб человек

17:42 | 5.12.2018

Как сообщает портал Znak.com, на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) «Старатель», где испытывается техника Уралвагонзавода (УВЗ), произошло ЧП.



«Утром среди рабочих УВЗ появились разговоры, что там утонул танк и погиб его водитель-механик», — сообщил источник Znak.com, близкий к УВЗ.



По сведениям источника в силовых структурах, который подтвердил информацию о ЧП, на полигоне «Старатель» произошло ЧП с военной техникой. «По состоянию на 30 минут назад (16:30, время местное. – Прим. «ВВ») тело человека еще не было найдено. Есть все основания полагать, что он погиб», — отметил собеседник издания.



В пресс-службе УВЗ сказали, косвенно подтвердив информацию, что о «некоем ЧП» слышали, но конкретной информацией на данный час не располагают, в связи с тем, что НТИИМ «не входит в структуру госкорпорации (УВЗ), а подчиняется Минпромторгу РФ». В приемной НТИИМ корреспонденту Znak.com заявили, что никто ничего прокомментировать не может, так как «все находятся на выезде».



В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области обещали уточнить информацию позже.



Как только что стало известно «Вечерним ведомостям» из собственных источников, при испытании танка Т-72 боевая машина провалилась под лёд. Погиб 62-летний испытатель с очень большим опытом работы. К настоящему времени танк поднят из воды на поверхность.