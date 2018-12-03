В 2018 году в уральских лесах ликвидировано 290 несанкционированных свалок

17:17 | 5.12.2018

bash.news

С начала года в лесах Свердловской области ликвидировано 290 из учтенных 424 несанкционированных свалок. Это сделано силами лесничеств, арендаторов и жителей, так как средства на уборку лесов от мусора из бюджета не выделяются, сообщили в областном Департаменте лесного хозяйства.



«Арендаторы лесных участков в этом году убрали на своих территориях 45 свалок, органы местного самоуправления – 43. Во многом благодаря активности жителей области во время проведения осенних экологических субботников количество ликвидированных свалок в лесу выросло до 290», – отметил директор департамента Олег Сандаков.



Департамент лесного хозяйства продолжит работу по ликвидации свалок. Также необходимо предотвращать повторное складирование мусора, так как часто люди продолжают привозить мусор на те же места.