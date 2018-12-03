В Екатеринбурге уволили директора МУП «Спецавтобаза»

16:37 | 5.12.2018

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Директора ЕМУП «Спецавтобаза» Сергея Пономарева попросили написать заявление об уходе по собственному желанию. Как сообщают СМИ, с понедельника, 10 декабря, он покидает пост. Причины увольнения, а также имя нового директора пока неизвестны. Временно исполнять обязанности руководителя будет главный инженер «Спецавтобазы» Сергей Манюшкин.



Отметим, что ранее Сергей Пономарев занимал пост замминистра природных ресурсов Свердловской области, а «Спецавтобазу» он возглавил только в сентябре этого года.



ЕМУП «Спецавтобаза» является региональным оператором по обращению с ТКО в Восточном округе Свердловской области.