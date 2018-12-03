Мэрия Екатеринбурга: для решения вопроса о сносе дома ради филармонии необходим конструктивный диалог с жителями

16:05 | 5.12.2018

Фото: rodina.news

В администрации Екатеринбурга заявили: документация по планировке территории на улице Карла Либкнехта, где намерены построить новый зал филармонии, будет утверждена только после вовлечения жителей дома в конструктивный диалог.



Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов отметил, что городские власти действуют согласно жилищному, земельному и градостроительному законодательству.



«На прошлой неделе заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин провел встречу с семью жителями дома номер 40 на улице Карла Либкнехта. Алексей Владимирович предложил жителям сформулировать предложения для обсуждения с рабочей группой, созданной по распоряжению губернатора Свердловской области», – сказал представитель мэрии.



Напомним, что, согласно проекту, для строительства нового зала филармонии необходим снос пятиэтажного дома, в котором живут 37 человек, и вырубка части сада Вайнера. Ранее прокуратура вынесла Алексею Бирюлину официальное предупреждение: ведомство не нашло оснований для сноса жилого дома ради культурного учреждения.



Стоит сказать, что ранее именно жители жаловались на отсутствие с ними диалога по вопросу сноса. Проект застройки презентовали еще до того, как начали разговаривать с собственниками помещений.