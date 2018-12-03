Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

15:41 | 5.12.2018

Назначен новый начальник Уральского главного управления ЦБ РФ

Сегодня губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили нового начальника Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Им стал бывший глава правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов.

«Для нас всех это хорошее назначение. У Рустэма Хабибовича есть опыт работы в банковской системе и в органах государственной власти. Задач много, они интересные. Для нас очень важно наладить хороший контакт с органами власти Свердловской области», – отметил в ходе встречи заместитель председателя ЦБ РФ Руслан Вестеровский.

Рустэм Марданов – кандидат экономических наук. Ранее он также занимал должность председателя Национального банка Республики Башкортостан.

Назначен новый начальник Уральского главного управления ЦБ РФ

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:09 | 5.12.2018
Чусовлянка Татьяна Иванова победила в этапе Кубка мира по санному спорту

19:06 | 5.12.2018
7 декабря в Перми начнут работать пункты приема отходов и вторичного сырья

19:01 | 5.12.2018
Максим Решетников о ситуации с пожарами: проблема в расхлябанности, нужно системно организовывать работу

18:54 | 5.12.2018
Жители южной части Прикамья получили доступ к 20 цифровым телеканалам

18:43 | 5.12.2018
Директору пермской школы вручили государственную награду

18:40 | 5.12.2018
Пермский край вошел в топ-3 рейтинга «Инвестиционной активности регионов»

18:32 | 5.12.2018
На 150 поводов гордости больше: в Прикамье вручены знаки «Гордость Пермского края»

17:43 | 5.12.2018
Екатеринбуржца, совершившего ряд преступлений сексуального характера в отношении ребенка, приговорили к 18 годам

17:42 | 5.12.2018
На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле утонул танк, погиб человек

17:18 | 5.12.2018
Полиция задержала в Зауралье крупную группу «черных лесорубов»

17:17 | 5.12.2018
В 2018 году в уральских лесах ликвидировано 290 несанкционированных свалок

16:37 | 5.12.2018
В Екатеринбурге уволили директора МУП «Спецавтобаза»

16:05 | 5.12.2018
Мэрия Екатеринбурга: для решения вопроса о сносе дома ради филармонии необходим конструктивный диалог с жителями

15:41 | 5.12.2018
Назначен новый начальник Уральского главного управления ЦБ РФ

15:32 | 5.12.2018
Вадим Шумков вошел топ-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа

15:26 | 5.12.2018
Пермский край получит 72 новых школьных автобуса от Минпромторга РФ

15:21 | 5.12.2018
10 школ Прикамья получат гранты для развития кадетских классов

15:13 | 5.12.2018
Жительницу Первоуральска оштрафовали за фиктивную регистрацию четырех мигрантов

14:59 | 5.12.2018
14 декабря в Перми заработают катки

14:44 | 5.12.2018
Екатеринбург станет местом проведения чемпионата мира по боксу

14:30 | 5.12.2018
В Свердловской области появится более 90 установок оповещения населения

14:00 | 5.12.2018
Депутаты одобрили повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

13:36 | 5.12.2018
В Перми усилен контроль за уборкой снега на тротуарах и остановках

13:25 | 5.12.2018
В Шумихе 4-летняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец

13:15 | 5.12.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 декабря 2018 года

13:11 | 5.12.2018
В сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга пропали 15 торшеров

12:54 | 5.12.2018
В Екатеринбурге в СИЗО пытались передать телефон, спрятав его в сахаре

12:52 | 5.12.2018
Энергетики призывают горожан сообщать о фактах нахождения посторонних на теплосетевых объектах

12:48 | 5.12.2018
Свердловскстат рассчитал средний заработок в Курганской области

12:45 | 5.12.2018
В Прикамье приостановлена работа аттракциона, где получил травму ребенок

12:35 | 5.12.2018
I Межрегиональный форум дошкольных образовательных технологий собрал 300 профессионалов в Перми

12:30 | 5.12.2018
Стали известны имена обладателей знака «Волонтер Прикамья»

12:29 | 5.12.2018
В Свердловской области утверждены тарифы на вывоз мусора

12:19 | 5.12.2018
Жители Пермского края получат подарки за своевременную оплату тепла и горячей воды

12:10 | 5.12.2018
В Невьянском музее поддержали присвоение аэропорту Кольцово имени Акинфия Демидова

12:04 | 5.12.2018
С 2019 года в Курганской области начнут действовать новые формы поддержки бизнеса

11:50 | 5.12.2018
Вице-губернатор Зауралья по соцполитике предложила силовикам войти в попечительские советы детских домов

11:43 | 5.12.2018
Житель Сухого Лога на биткоины купил наркотики

11:23 | 5.12.2018
Евгений Куйвашев назначен главой оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга

11:00 | 5.12.2018
Эксперты выяснили, как на Урале шопинг зависит от сезона

10:55 | 5.12.2018
На улице Маневровой ночью горел Mercedes

10:43 | 5.12.2018
Екатеринбуржец пытался скрыться от судебных приставов через балконы

10:24 | 5.12.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорело несколько садовых домов

09:59 | 5.12.2018
В Каменске-Уральском 12-летний подросток поскользнулся и упал в подвал дома. Прокуратура проводит проверку

09:33 | 5.12.2018
В Екатеринбурге бывшему сотруднику полиции, уличенному в получении взятки, изменили приговор

09:18 | 5.12.2018
Екатеринбургскому аэропорту Кольцово присвоено имя Акинфия Демидова

04.12.2018

22:13 | 4.12.2018
В Свердловской области разыскивают пропавшую школьницу

21:26 | 4.12.2018
Активисты «очистили» магазины Екатеринбурга от просроченных продуктов

21:04 | 4.12.2018
В Екатеринбурге осудили банду грабителей банков

19:29 | 4.12.2018
ДТП с участием пяти машин произошло сегодня в Екатеринбурге





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 