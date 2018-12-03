Назначен новый начальник Уральского главного управления ЦБ РФ

Сегодня губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили нового начальника Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Им стал бывший глава правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов.«Для нас всех это хорошее назначение. У Рустэма Хабибовича есть опыт работы в банковской системе и в органах государственной власти. Задач много, они интересные. Для нас очень важно наладить хороший контакт с органами власти Свердловской области», – отметил в ходе встречи заместитель председателя ЦБ РФ Руслан Вестеровский.Рустэм Марданов – кандидат экономических наук. Ранее он также занимал должность председателя Национального банка Республики Башкортостан.