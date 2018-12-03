Екатеринбург станет местом проведения чемпионата мира по боксу

14:44 | 5.12.2018

m24.ru

В сентябре 2019 года первый в истории России чемпионат мира по боксу пройдёт в Екатеринбурге. Решение о переносе места проведения состязаний принято Федерацией бокса России по предложению Свердловской области.



Напомним, что ранее, когда в июле 2017 года Россия получила право на проведение чемпионата мира – 2019, соревнования планировали провести в Сочи, но сегодня стало известно, что турнир пройдёт в Екатеринбурге.



Важность принятого решения о переносе, как для региона, так и для страны в целом, отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, ведь кроме того, что чемпионат будет предолимпийским, турнир придаст импульс развитию спорта, и не только спорта, но и экономики, в Свердловской области.



«Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев лично участвует в развитии спорта в регионе, мы видим и ценим его вклад в развитие бокса. Не секрет, что в Екатеринбурге очень любят наш вид спорта. И предложение о переносе чемпионата мира встретило полную поддержку властей. Проведение такого крупного турнира придаст импульс развитию свердловского бокса, будут открываться новые школы бокса. Это также будет способствовать экономическому развитию региона», – подчеркнул Кремлёв.



Губернатор Евгений Куйвашев, не раз отмечавший стремление Екатеринбурга стать столицей единоборств в России и центром подготовки спортсменов международного класса, в очередной раз отметил, что в столице Урала созданы все условия для проведения соревнований самого высокого международного уровня.



«С каждым годом боевые искусства, в том числе бокс, завоевывают все больше новых поклонников по всему миру и, конечно, в Свердловской области. Мы видим растущий интерес уральцев к боевым искусствам, в том числе по статусным соревнованиям, которые все чаще проводятся на Среднем Урале. Я благодарю Федерацию бокса России и лично Умара Кремлёва за поддержку этого вида спорта на Урале и поддержку нашего предложения провести в Свердловской области чемпионат мира. У нас большой опыт проведения самых статусных международных соревнований. Для отличной организации чемпионата мира у нас созданы все условия», – заявил Евгений Куйвашев.



Как ожидается, основной площадкой для проведения чемпионата станет Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Новый конгресс-центр, строительство которого вышло на финальный этап, благодаря своему современному техническому оснащению и высокому уровню безопасности, безусловно, является идеальным местом для проведения соревнований такого уровня. В нём смогут комфортно разместиться несколько тысяч зрителей, а спортсмены смогут провести профессиональные высококлассные поединки.



Кстати, по соглашению, подписанному Евгением Куйвашевым и Умаром Кремлёвым, в ближайшие три года в пяти муниципалитетах Свердловской области – Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице – будут созданы центры бокса, в которых смогут заниматься любители спорта всех возрастов и квалификаций.



Отметим, что бокс традиционно является одним из самых любимых видов спорта уральцев. В настоящее время более 10 тысяч жителей региона занимаются этим видом спорта, из них 3,5 тысячи – это дети и подростки.