В Свердловской области появится более 90 установок оповещения населения

14:30 | 5.12.2018

samregion.info

В 2019 году в Свердловской области появится более 90 новых уличных установок оповещения населения. Сейчас их в регионе порядка 200.



Установка представляет собой сирену, четыре громкоговорителя и блок управления, который работает по проводной сети Интернет через GSM-модуль либо через сотовую связь. Как отметил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, с помощью таких установок можно информировать жителей о чрезвычайных ситуациях, резких изменениях погоды, перекрытиях улиц.



В соответствии с планом создания местных автоматизированных систем централизованного оповещения в период с 2017 по 2020 год новые установки должны появиться в 418 населенных пунктах Среднего Урала.



Отметим, что установки имеют резервный источник электропитания и могут работать еще шесть часов после отключения промышленной электросети.