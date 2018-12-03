Депутаты одобрили повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

14:00 | 5.12.2018

oblgazeta.ru

Комиссия по местному самоуправлению думы Екатеринбурга одобрила повышение зарплаты главе города Александру Высокинскому. Этот вопрос будет рассмотрен на очередном заседании думы.



Напомним, предполагается, что с 2019 года мэр уральской столицы будет получать оклад – 54,4 тысячи рублей, а также дополнительные выплаты: ежемесячное денежное поощрение (3,8 оклада, или 206,7 тысячи рублей), ежемесячную процентную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и выплату при предоставлении отпуска (два оклада, или 108,8 тысячи рублей). Таким образом, максимальная сумма дополнительных выплат в год составит 3,56 млн рублей.



Как ранее пояснили в мэрии, повышение зарплаты главы Екатеринбурга связано с увеличением круга полномочий. Александр Высокинский, напомним, также входит в состав областного правительства.