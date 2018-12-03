Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 декабря 2018 года

13:15 | 5.12.2018

За прошедшие сутки с 08:00 04.12.2018 до 08:00 05.12.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 132 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 82 противоправных деяния. Из них: одно убийство, четыре факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 23 кражи чужого имущества, в том числе четыре квартирные, три неправомерных завладения автотранспортом, пять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе четыре факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло шесть ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 5 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 560 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 17 сотрудников полиции, два сотрудника ОВО Росгвардии, 19 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.