В сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга пропали 15 торшеров

13:11 | 5.12.2018

фото Анатолия Карманова

Администрация Екатеринбурга просит очевидцев поделиться любой информацией, касающейся похищения 15-ти торшеров в сквере имени Джавахарлала Неру у железнодорожного вокзала. Акт вандализм был совершен в ночь с 28 на 29 ноября. Ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.



Очевидцы могут отправлять информацию в Комитет благоустройства городской администрации на почту kbg@ekadm.ru или звонить по телефону 304-31-15. Конфиденциальность гарантируется.



По факту хищения городского имущества проводится расследование.