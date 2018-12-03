В Екатеринбурге в СИЗО пытались передать телефон, спрятав его в сахаре

12:54 | 5.12.2018

Осужденному, находящемуся в СИЗО-1 Екатеринбурга, пытались передать посылку с запрещенными предметами. 3 декабря сотрудники изолятора обнаружили в отправлении коробку с сахаром, в которой были спрятаны сотовый телефон и сим-карта.



Как сообщает пресс-служба свердловского ГУФСИН, посылка, отправленная жителем уральской столицы, предназначалась для мужчины 1987 года рождения, приговоренного к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за сбыт наркотических средств.