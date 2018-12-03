В Свердловской области утверждены тарифы на вывоз мусора

12:29 | 5.12.2018

net-musora.com

Сегодня, 5 декабря, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области утвердила предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года.



Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в Екатеринбурге платеж для физических лиц, зарегистрированных в многоквартирных домах, будет формироваться из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц, а для проживающих в частном секторе - 0,261 кубометра. Для граждан, проживающих в других населенных пунктах региона, нормативы составят 0,169 и 0,190 кубометра (для многоквартирных и частных жилых домов соответственно).



Итак, предельный тариф ЕМУП «Специализированная автобаза» (восточное административно-производственное объединение с центром в Екатеринбурге) составит 697,76 рублей за кубический метр, ООО «Компания «РИФЕЙ» (северное административно-производственное объединение с центром в Нижнем Тагиле) - 845,87 рублей, ООО «ТБО «Экосервис» (западное административно-производственное объединение с центром в Первоуральске) - 713,57 рублей.



Отмечается, что в тариф заложены расходы на сбор, транспортировку и захоронение отходов, а также плата за негативное влияние на окружающую среду и инвестиционная составляющая, которая позволит создавать и развивать мусороперерабатывающую и мусоросортировочную инфраструктуру.



Напомним, что с 1 января 2019 года в России вводится новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз мусора будет взиматься не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления.