Новости дня
12:10 | 5.12.2018
На фото Невьянский государственный историко-архитектурный музей, источник: culture.ru
В Невьянском музее поддержали присвоение аэропорту Кольцово имени Акинфия Демидова
Вот как результаты конкурса прокомментировала генеральный директор музея Марина Морева: «Лично я и весь мой коллектив рассылали всем, кому могли, сообщения, письма, чтобы голосовали за Акинфия Демидова, потому что все другие личности не менее достойные, но они – следующий этап развития области, а фундамент был заложен именно им. Важность этой личности абсолютная и безусловная. Средний Урал – это, прежде всего, промышленный край, опорный край державы, и он начался с династии Демидовых. При Акинфии Демидове она приобрела тот размах, который мы знаем. Демидовы – это, прежде всего, победа России в Северной войне. Это лучший в мире металл с клеймом «Сибирь» и маркой «Старый соболь», благодаря которым сформировалась петровская Российская империя, от которой мы отсчитываем историю нового времени. Акинфий Демидов – это некоронованный король Урала, создатель огромной промышленной империи, которая простиралась от Тулы до Алтая. Именно при нем были заложены такие города, как Екатеринбург, при нем расцветает металлургическая мощь, которой мы славились в течение 18–19-го веков, которая является промышленным базисом 20–21-го веков. Это легендарная личность, которая стояла вровень с царями, европейскими правителями. Фактически вдохновитель создания нашей невьянской наклонной башни, до сих пор не разгаданной и уникальной, всех исторических, экономических и отчасти политических моментов, которые связаны с Россией 18-го века».
Сейчас в Невьянском музее планируют создать экспозицию в честь Акинфия Демидова. Отметим, что здесь хранится уникальный портрет Демидова, подаренный музею Алтайским фондом Демидовых в 2016 году.
Екатеринбургский аэропорт Кольцово участвовал в проекте «Великие имена России» по доименованию 47 российских аэропортов. В ходе финального голосования за Акинфия Демидова отдано 36 % голосов, за Павла Бажова – 32 %, за Георгия Жукова – 30 %.
© «Вечерние Ведомости»
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