Житель Сухого Лога на биткоины купил наркотики

11:43 | 5.12.2018

unian.net

В Сухом Логу к трем годам и трем месяцам в колонии общего режима приговорен местный житель Павел Викторов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, через Интернет мужчина купил за криптовалюту «биткоин» синтетический наркотик. Сумма, которую заплатил уралец, эквивалентна 1,9 тысячи рублей.



Запрещенное средство обвиняемый забрал из лесного массива, расположенного на территории городского кладбища Асбеста, и хранил в одежде, а также в машине.