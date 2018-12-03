Новости дня
11:43 | 5.12.2018
unian.net
Житель Сухого Лога на биткоины купил наркотики
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, через Интернет мужчина купил за криптовалюту «биткоин» синтетический наркотик. Сумма, которую заплатил уралец, эквивалентна 1,9 тысячи рублей.
Запрещенное средство обвиняемый забрал из лесного массива, расположенного на территории городского кладбища Асбеста, и хранил в одежде, а также в машине.
© «Вечерние Ведомости»
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