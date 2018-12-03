Евгений Куйвашев назначен главой оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга

11:23 | 5.12.2018

Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева главой организационного комитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году. Также в состав оргкомитета вошли Александр Высокинский, Аркадий Чернецкий, Андрей Козицын, Наина Ельцина, Антон Шипулин и другие.



«Уральцы своим усердным каждодневным трудом добились того, чтобы Екатеринбург был признан как промышленный, интеллектуальный, культурный и спортивный центр. И конечно, жители региона и горожане заслужили, чтобы юбилей уральской столицы был отпразднован с размахом», – отмечает Евгений Куйвашев.



Напомним, что 7 мая Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня основания города Екатеринбурга.