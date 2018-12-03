На улице Маневровой ночью горел Mercedes

10:55 | 5.12.2018

Фото: Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

Минувшей ночью на улице Маневровой в Екатеринбурге загорелся автомобиль Mercedes-Benz S-500. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01:15.



«В тушении пожара были задействованы две единицы техники, пять человек личного состава. В 04:25 огонь локализован, в 04:26 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:40», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



В результате у автомобиля повреждены моторный отсек и салон.