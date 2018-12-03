Екатеринбуржец пытался скрыться от судебных приставов через балконы

10:43 | 5.12.2018

m.bk55.ru

В Екатеринбурге судебные приставы принудительно доставили 30-летнего алиментщика на прием к судебному приставу-исполнителю.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, мужчина не платил деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Задолженность составляет более 600 тысяч рублей.



Так как екатеринбуржец уклонялся от уплаты и не являлся на прием к судебному приставу, было принято решение о принудительном приводе должника. Прибыв по адресу проживания мужчины, приставы поняли, что он скрывается в квартире. За дверью слышались голоса, хотя мать должника сообщила, что сына нет дома. В это время судебный пристав, находившийся на улице, заметил, как мужчина пытается скрыться через балконы.



В итоге алиментщика все-таки задержали и доставили в Железнодорожный районный отдел судебных приставов. На него также составили протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности должностного лица.