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10:24 | 5.12.2018
На фото: пожар в коллективном саду «Западный-1»
Ночью в Екатеринбурге сгорело несколько садовых домов
Сообщения о пожарах поступали на пульт диспетчера в период с 20:26 четвертого декабря до 01:43 пятого декабря. На месте работали пожарные и сотрудники полиции. Пострадавших нет. Местные жители не исключают версию поджога, передает служба спасения «СОВА».
«По каждому факту возгораний садовых домов сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой, в том числе будут опрошены очевидцы произошедшего. Говорить о причинах возгораний, до оглашения результатов пожарно-технической экспертизы, преждевременно. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
© «Вечерние Ведомости»
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