Ночью в Екатеринбурге сгорело несколько садовых домов

10:24 | 5.12.2018

На фото: пожар в коллективном саду «Западный-1»

В коллективных садах Екатеринбурга произошло несколько пожаров. В поселке Рудном сгорело два садовых дома, в садовом товариществе на улице Опытный Завод – еще три дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Сообщения о пожарах поступали на пульт диспетчера в период с 20:26 четвертого декабря до 01:43 пятого декабря. На месте работали пожарные и сотрудники полиции. Пострадавших нет. Местные жители не исключают версию поджога, передает служба спасения «СОВА».



«По каждому факту возгораний садовых домов сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой, в том числе будут опрошены очевидцы произошедшего. Говорить о причинах возгораний, до оглашения результатов пожарно-технической экспертизы, преждевременно. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.