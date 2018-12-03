В Каменске-Уральском 12-летний подросток поскользнулся и упал в подвал дома. Прокуратура проводит проверку

09:59 | 5.12.2018

m.severpost.ru

В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетнего.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, вечером 1 декабря 12-летний подросток гулял во дворе дома. У спуска в подвальное помещение он поскользнулся и упал вниз с высоты не менее двух метров. Результат - компрессионный перелом позвоночника.



В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят лиц, ответственных за обслуживание дома. Следственные органы инициировали вопрос о передаче материала проверки из полиции в органы СКР для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения.