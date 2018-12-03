В Екатеринбурге бывшему сотруднику полиции, уличенному в получении взятки, изменили приговор

09:33 | 5.12.2018

Свердловский областной суд по требованию прокуратуры ужесточил наказание для бывшего старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу Александра Швейкина. Вместо штрафа в 2 млн 350 тысяч рублей ему назначено семь лет в колонии строгого режима со штрафом в 120 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 7 декабря 2016 года старший участковый уполномоченный полиции изъял у индивидуального предпринимателя алкогольную продукцию, после чего потребовал от управляющей магазина взятку в размере 300 тысяч рублей за возврат товара и непривлечение к административной ответственности.



Управляющая магазином перевела на карту сотрудника полиции часть суммы, 50 тысяч рублей. Затем сотрудник полиции сфальсифицировал административный протокол.



27 декабря Швейкин, находясь в своем служебном кабинете, потребовал от предпринимателя перевода оставшейся суммы взятки. В это время он был задержан сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области.



В марте 2017 года полицейский уволен с занимаемой должности в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.



Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, вину полицейского удалось доказать с помощью фоноскопической экспертизы, в ходе которой установлена принадлежность голоса подсудимому на аудиозаписи, проведенной при оперативно-розыскном мероприятии. На данной аудиозаписи слышно, как Швейкин обговаривает способ передачи ему денежных средств и называет номер банковской карты, принадлежащей другому лицу. Следствием была установлена связь между держателем банковской карты и подсудимым.



«Пресекли незаконную деятельность нечистого на руку участкового оперативные сотрудники из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области в прямом смысле этого слова по «горячим следам». Его с позором изгнали из органов внутренних дел. Отныне дорога в систему МВД для него навсегда закрыта. Только в текущем году по материалам УСБ регионального главка МВД нашими коллегами из СК возбуждено 71 уголовное дело в отношении различного рода предателей службы. К уголовной ответственности привлечено 40 должностных лиц гарнизона. Процесс самоочищения рядов полиции продолжается». - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.